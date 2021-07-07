РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 июл. На территории промзоны в Мытищах обнаружили 5 самодельных котлов и печей для незаконного сжигания отходов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Инспекторы эконадзора провели рейды в нескольких городских округах по выявлению незаконных выбросов в атмосферу и фактов сжигания отходов. По итогам рейдов составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.

«Нашим сотрудникам удалось пресечь несколько попыток сжигания мусора. Так, в городском округе Мытищи в промзоне вблизи деревни Ульянково демонтированы 5 самодельных котлов и печей. Нарушители будут оштрафованы», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Ранее строительно-транспортную компанию «Краус», также ведущую деятельность в мытищинской промзоне, оштрафовали на 650 тыс. рублей, в том числе и за несанкционированные выбросы в атмосферный воздух.