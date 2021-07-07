РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В Преображенском храме Люберец стартовала благотворительная акция по сбору канцелярских принадлежностей для детей прихожан из социально незащищенной категории, сообщили в храме.

В рамках акции «Соберем ребенка в школу» в Преображенском храме был объявлен сбор канцелярских принадлежностей. Семьи с детьми-инвалидами, многодетные и малообеспеченные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в любой помощи. Жителей приглашают принять участие в акции. Сбор школьных принадлежностей продлится до 31 августа.

Жители могут передать канцтовары в церковную лавку по адресу: Октябрьский проспект, д. 117 (с пометкой «для группы милосердия к 1 сентября»). Также можно договориться об индивидуальной встрече с куратором акции Еленой Фроловой по телефону: 8(905)705-44-98.

В храме отметили, что благотворительная акция по сбору канцелярских принадлежностей для детей из социально незащищенных семей проводится уже более 5 лет.

Бывает, что после раздачи канцтоваров прихожанам что-то еще остается. Тогда школьные принадлежности отвозят в детские дома.