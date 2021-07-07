РИАМО - 7 июл. Абитуриенты подали этим летом уже более 5 тыс. заявлений на поступление в подмосковные вузы, приемная кампания продолжается, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В областных вузах продолжается приемная кампания. Абитуриенты подали уже 5,3 тыс. заявлений в МГОУ, университет «Дубна», Технологический университет, Орехово-Зуевский и Коломенский университеты и АСОУ», - сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, в новом учебном году подмосковные вузы предоставят абитуриентам более 4,2 тыс. бюджетных мест. Это на 1,7 тыс. мест больше, чем в 2020 году.

Зампред отметила, что подать заявление можно как через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг, так и через информационные системы вузов.

В самих учебных заведениях работают приемные комиссии в традиционном формате. Прием документов в областные вузы продлится до 29 июля.