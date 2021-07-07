РИАМО - 7 июл. Завершено строительство эстакады на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского на востоке Москвы, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Объект построили в районе Богородское за счет городского бюджета. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Ввод в эксплуатацию разрешен.

Эстакада протяженностью 225 м обеспечивает съезд и выезд с Северо-Восточной хорды на 5-й проезд Подбельского. Она включает две полосы движения, расчетная скорость движения – 40 км/час. Выполнено благоустройство, проложены инженерные коммуникации. С учетом реконструкции и нового строительства в общей сложности сдано 1,4 км дорог.

«По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства объектов улично-дорожной сети. К проверкам эстакады на пересечении СВХ с 5-м проездом Подбельского регулярно привлекался Центр экспертиз, специалисты которого провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии строительства», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.