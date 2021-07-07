РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 июл. С начала года в городском округе Мытищи 49 приемных родителей прошли психологическое обследование в службе сопровождения замещающих семей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Московской области для всех приемных родителей и опекунов оказывается бесплатная психологическая помощь высококвалифицированных специалистов. За помощью психологов можно обратиться в любую службу сопровождения замещающих семей. Дополнительно приемные родители региона могут пройти психологическое обследование в любой службе сопровождения замещающих семей региона», – сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

В Подмосковье проживает почти 23,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,2 тысяч детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, 7,6 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.