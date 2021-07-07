РИАМО - 7 июл. Сотрудники ДПС задержали 32-летнюю женщину, которая в пьяном виде утроила погоню с полицией на юго-востоке столицы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Водительница автомобиля Ford Focus сначала столкнулась с машиной ДПС на улице Юных Ленинцев. Затем она решила скрыться с места аварии. После непродолжительной погони ее задержали.

Освидетельствование на состояние опьянения показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,484 мг/л. Ранее девушка привлекалась к ответственности за управление в нетрезвом виде.

В ее отношении составили ряд протоколов, в том числе за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, отсутствие полиса ОСАГО, отсутствие документов на транспортное средство, управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, выезд на полосу встречного движения, а также нарушение расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.