РИАМО - 7 июл. В центре столицы на участке железной дороги Каланчевская - Курская начался второй этап реконструкции, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строители приступили ко второму этапу реконструкции участка железной дороги Каланчевская - Курская, организовано реверсивное движение поездов по новому пути, построенному в рамках первого этапа», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на участке устраивают земляное полотно под новые главные пути. На станции идет реконструкция платформы Каланчевская и строительство нового вестибюля.

Одновременно ведется реконструкция существующего двухпутного путепровода на Комсомольской площади и строительство пяти подпорных стен. Ранее Бочкарев сообщал, что в рамках второго этапа построят три новых главных пути и завершат реконструкцию станции Каланчевская.

«После завершения всех работ пропускная способность участка увеличится в два раза, кроме того будет обеспечена возможность запуска четвертого Московского центрального диаметра», — отметил Андрей Бочкарев.