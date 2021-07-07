РИАМО - 7 июл. Более 40 уголовных дел о покупке фальшивых QR-кодов уже возбудили в Москве, заявила кандидат юридических наук, руководитель проекта ОНФ «Правовое просвещение граждан» Елена Гринь.

«В Москве активность граждан по покупке QR-кодов выросла. Уже заведено около 44 уголовных дел о подделке справок для получения QR-кодов. <...> Ответственность за это очень жесткая, надо задуматься», — сказала Гринь.

Она отметила, что QR-коды относятся к документам, которые предоставляют гражданам те или иные права, их фальсификация относится к преступлению по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

«Граждане очень удивляются и не знают, что есть судебная практика, по которой люди, которые использовали «липовые» справки (в других сферах - ред.), были привлечены к уголовной отвественности, в том числе с ограничением свободы до 6 месяцев», — заключила Гринь.

Ранее столичная полиция перекрыла еще один канал реализации поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Задержана женщина-курьер, также проведены обыски в одной из компаний, где нашли 20 конвертов с поддельными сертификатами о вакцинации.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Свыше 40 уголовных дел завели в Москве за подделку QR‑кодов. В столице активизировались мошенники, продающие данные документы.

- ОНФ предложил ужесточить выдачу медотводов от вакцинации от Covid‑19. Для выработки необходимых решений проведут совещание с клиниками.

- Международный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V». Также в издании рассказали, чем она отличается от вакцин других производителей.

- В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов вакцинации от Covid‑19. В офисе одной из компаний провели обыск.

- В Депздраве Москвы объяснили, что делать при отказе в вакцинации из‑за ВИЧ‑статуса. Данное заболевание не является причиной медотвода.

- Мишустин поручил проверить стоимость тестов ПЦР в частных клиниках. Проверка будет проведена ФАС и Роспотребнадзором.

- Подмосковье вошло в число лидеров по вакцинации от коронавируса в РФ. Москва расположилась на 4 месте.

- Несколько музеев Москвы ввели систему QR‑кодов для посетителей. Ранее система была введене для городских ресторанов.

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.