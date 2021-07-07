РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 июл. В Мытищинском управлении ЗАГС за первое полугодие 2021 года зарегистрировано около 1,1 тыс. рождений малышей, за этот период родилось 8 двойняшек, сообщается на сайте администрации горокруга.

Из количества зарегистрированных новорожденных девочек родилось больше, чем мальчиков. Самыми популярными именами стали для девочек – Елизавета, Софья, Ева, Виктория, Василиса, Алиса, Арина; для мальчиков – Максим, Артем, Константин, Матвей, Тимофей, Михаил.

В список редких вошли имена: Адам, Нил, Леон, Радмир, Максимилиан, Каролина, Серафима, Афелия, Мия, Мирра, Дарина.