РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В поселке Томилино Люберец полицейские изъяли у местной жительницы более 500 г метилэфедрона, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-профилактических мероприятий на территории Томилинского лесопарка по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержана 34-летняя местная жительница. При виде сотрудников полиции она выбросила в кусты пакет.

В ходе осмотра участка местности полицейские обнаружили сверток, обклеенный зеленой изолентой. По результатам проведенного исследования установлено, что его содержимое является производным наркотического средства - N-метилэфедрон, общей массой более 500 граммов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Люберецким городским судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.