РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Люберецкие волонтеры продолжают активную работу в учреждениях здравоохранения и пунктах вакцинации от коронавируса, за неделю 127 добровольцев помогли медикам в работе с документами. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В период вакцинации горожан от коронавируса ребята оказывают огромную помощь медицинскому персоналу. Они достойно выполняют кропотливые и очень важные задачи, работая с документацией. На минувшей неделе, с 1 по 6 июля, медикам помогали 127 добровольцев.

Волонтеры помогали оформлять документы и вводить в систему данные жителей, которые сделали прививку, оформляли документы на пациентов непосредственно перед вакцинацией.