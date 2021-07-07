РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В целях выявления, предупреждения и ликвидации незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, а также ликвидации очагов их произрастания до 14 июля на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическая операция «МАК». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно статье 231 УК РФ незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может повлечь уголовное наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей, исправительных работ, лишения свободы на срок от 2 до 8 лет.

Статьи 228 и 228.1 устанавливают уголовную ответственность в виде различных сроков лишения свободы от 3 лет за незаконное приобретение, хранение, перевозку, сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Если землевладелец или землепользователь после получения официального предписания уполномоченного органа не принял своевременные меры по уничтожению наркосодержащих растений, которые выросли на его участке сами по себе, то он может быть оштрафован на сумму от 1,5 до 2 тыс. руб. Для юридических лиц размер штрафа составит от 30 до 40 тыс. руб.

Информацию о фактах, касающихся незаконного оборота, культивирования наркотических средств и наркопритонов можно сообщить по телефонам: 8(495)554-93-94 - дежурная часть, 8(495)692-70-66 - телефон доверия ГУ МВД России по Московской области.