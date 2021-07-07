РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июл. Общественники напомнили жителям Королева о безопасности на воде, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

В жаркую погоду многие горожане отправляются к водоемам. Чтобы отдыхающие не забывали о мерах безопасности, члены общественной палаты выезжают к водоемам в рамках месячника агитации к безопасному поведению на водных объектах.

«Общественная палата Королева совместно с инструкторами - спасателями на водах проводит рейды по водоемам города в местах купания людей. Главной нашей задачей является снижение гибели людей и несчастных случаев на водоемах путем повышения эффективности профилактических мероприятий и контроля за обеспечением безопасности людей в местах массового отдыха на воде», - сказала Корнеева.

Участники рейда раздают памятки и проводят беседы с родителями и детьми, отдыхающими у воды.