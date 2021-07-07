РИАМО - 7 июл. Международный научный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность российской вакцины «Спутник V», а также рассказал, чем она отличается от вакцин других производителей, сообщает Федеральное агентство новостей.

В журнале отметили, что «Спутник V» использует сконструированный аденовирус для доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в человеческие клетки. В отличие от вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca российский препарат использует разные аденовирусы, что повышает вероятность успешной доставки.

«Спутник V» оказался эффективен против циркулирующих в Аргентине штаммов коронавируса, в том числе против мутаций «Лямбда», «Альфа» и «Гамма».

Ранее публикацию результатов клинических исследований «Спутника V» провели в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19. Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

В рамках исследования в Москве «Спутником V» привили 21 подростка в возрасте от 12 до 17 лет, пока им ввели первый компонент препарата.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.