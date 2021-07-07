РИАМО - 7 июл. По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе активно ведутся работы по установке детских игровых площадок, уже открыта 61 площадка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Мы знаем, как важны детские площадки для жителей. Каждый год по программе губернатора мы устанавливаем большие игровые комплексы во дворах. В этом году установим 229 площадок, которые мы обещали жителям в прошлом году. На сегодняшний день уже открыли 61 площадку», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году площадки разделены на 16 тематик, например «замок», «лес», «море», «модерн», «сказка» и др. Это объекты площадью 300 и 450 кв. м с безопасным резиновым покрытием яркого цвета. Также на них устанавливают скамьи, урны и информационные стенды.

«Наши площадки являются всесезонными - хороший игровой комплекс пригоден для игр не только летом, но и зимой. Проектировщики учитывают этот момент при подготовке концепций», - добавил Михаил Хайкин.

Впервые адресный перечень мест размещения детских игровых площадок для включения в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды» сформирован на основании интернет-голосования жителей на портале «Добродел», которое состоялось в период с 15 по 23 февраля 2020 года.

Всего с 2013 по 2019 год в Подмосковье установили 993 губернаторские детские игровые площадки. Установку площадок в 2020 году перенесли на текущий год из-за пандемии коронавируса.