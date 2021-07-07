Как выбрать надежного застройщика

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Большинство потенциальных покупателей начинают знакомство с новостройкой с сайта застройщика. Уже на этом этапе можно многое понять и о самом объекте строительства, и о компании.

Существует своего рода шорт-лист сведений, которые должны быть размещены на сайте застройщика, рассказывает Надежда Коркка, управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). К таким сведениям относятся:

– информация о девелопере (наименование, реквизиты, контактные данные);

– проектная декларация;

– документы на земельный участок (право собственности или договор аренды);

– заключение о соответствии проектной документации требованиям Федерального закона № 214-ФЗ;

– положительное заключение экспертизы на проект;

– разрешение на строительство;

– форма договора долевого участия в строительстве.

Все эти документы имеет смысл изучить: например, если на корпус не получено разрешение на строительство, то и продавать квартиры в нем нельзя.

Не менее важный критерий – наличие (или отсутствие) банковского финансирования проекта. На сайте проектов застройщики всегда стараются опубликовать информацию о банке, который кредитует строительство. В скором времени все девелоперы будут строить многоквартирные дома только на банковский кредит и/или свои деньги, поясняет Давид Худоян, генеральный директор Optima Development (девелопер жилого квартала Prime Park). Сейчас их доля на рынке уже достигла 60%. Это значит, что у девелопера будут деньги на стройку независимо от продаж и числа дольщиков проекта.

Итак, если выбранная вами новостройка получила проектное финансирование, можно не беспокоиться о юридической чистоте проекта и застройщика: банк тщательно проверяет все документы, прежде чем предоставить кредит. Но потенциальному покупателю все равно стоит изучить проектную декларацию, советует Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции». Проектная декларация – это основной документ, на который ссылается договор участника долевого строительства, когда определяются все гарантии, права и обязанности сторон.

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