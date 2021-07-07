РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске выявили подозрение на бешенство у собаки в поселке радиоцентра Романцево, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное Минсельхозпроду Московской области, сообщает о подозрении на бешенство собаки на территории поселка радиоцентра Романцево вблизи дома №3.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно государственной ветеринарной службой бесплатно.