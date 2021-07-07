РИАМО - 7 июл. Столичная полиция перекрыла еще один канал реализации поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Задержана женщина-курьер, которая передала заказчику поддельный сертификат. Фальшивый документ был приобретен по объявлению в интернете за 3,8 тыс. рублей.

«Задержанная работает в одной из компаний по доставке товаров. По ее словам, к ним ежедневно привозили запечатанные конверты со справками, которые затем отправлялись клиентам», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В офисе организации на одной из центральных улиц Москвы оперативники провели обыск. Обнаружено 20 конвертов с поддельными сертификатами о вакцинации.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов подделки документов, их продажи и использования», — добавила Волк.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.