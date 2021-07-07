РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Для трудоустройства инвалидов Балашихи есть 585 квотированных рабочих мест, в настоящий момент в городском округе трудоустроено 62 человека, сообщается на странице Балашихинского управления социальной защиты населения в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты ГКУ МО «ЦЗН городских округов Балашиха и Реутов» не только помогают лицам с инвалидностью трудоустроиться, но и организовывают им переобучение, а также оказывают психологическую поддержку», – сказал директор учреждения Осман Османов.

Он добавил, что в настоящее время в Балашихе трудоустроено 62 гражданина с инвалидностью.

«Важно помнить, что организации, осуществляющие свою деятельность на территории Балашихи, со штатом не менее 35 человек, обязаны выделять квоту для трудоустройства инвалидов. Узнать об этом подробнее можно у сотрудников отдела взаимодействия с работодателями по телефону: 8(495)521-38-13», - подчеркнул Османов.

В городском округе количество квотированных рабочих мест для трудоустройства инвалидов составляет 585. Найти подходящие вакансии можно на портале Роструда «Общероссийский банк вакансий «Работа в России».