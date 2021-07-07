РИАМО - 7 июл. В столичной Коммунарке закончили возведение большой школы на 1,1 тыс учеников, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в школе будут получать образование не только маленькие жители Коммунарки, но и близко расположенных населенных пунктов.
«Таким образом, существующий в поселении дефицит школьных мест ощутимо сократится», — сказал Андрей Бочкарев.
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