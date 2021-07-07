РИАМО - 7 июл. В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, Москву накроет 30-градусная жара, она продержится до 20:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Во время жары важно избегать перегрева на солнце и носить головной убор. Одежда светлых тонов поглощает меньше тепла.

Также нужно пить больше воды. Во время купания нельзя оставлять детей без присмотра.

При возникновении происшествий можно звонить по телефону 101 или 112.

Синоптики ожидают, что жара продержится в Московском регионе до середины июля. Также месяц будет засушливым и пожароопасным.

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