РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июл. Завершить строительство корпуса №6 в ЖК «Домодедово Парк» планируют в 4 квартале 2022 года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

«Застройщиком объекта выступает ООО «Град Домодедово», строительство ведется в графике», - сказал министр Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Общая площадь объекта - более 17 тыс. кв. м. Внутри будет находиться 288 квартир.

Сейчас на объекте ведется устройство каменной кладки. На площадке задействовано 63 работника.