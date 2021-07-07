РИАМО - 7 июл. Столичный департамент здравоохранения готов разбираться с каждым случаем, который связан с отказом ВИЧ-пациенту в вакцинации от коронавирусной инфекции, если такие факты будут подтверждены, сообщает пресс-служба департамента.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что некоторые россияне жалуются на отказы в проведении вакцинации ВИЧ-инфицированных.

Врачи московских поликлиник информированы об алгоритмах работы с разными категориями пациентов, в т.ч. ВИЧ-инфицированных. Данное заболевание не является причиной медотвода, этой категории пациентов вакцинация от Covid-19 показана и является лучшим методом доказанной специфической профилактики.

«По каждому случаю, связанному с отказом в вакцинации пациентов с ВИЧ, департамент готов разбираться в индивидуальном порядке при предоставлении данных о таких фактах. <...> Жалобы на отказы в вакцинации от пациентов в Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИД не поступали», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что отечественные вакцины от коронавируса могут быть использованы в качестве профилактической вакцины у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Пациенты переносят вакцинацию без каких-либо серьезных побочных эффектов.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.