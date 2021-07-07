РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске разыскивают свидетелей кражи велосипеда, сообщила «РИАМО в Подольске» владелица велосипеда.

Инцидент произошел 2 июля рано утром в деревне Студенцы.

«Велосипед марки Aspect неизвестный украл из-под навеса для машин. Посмотрели по камерам видеонаблюдения. Они ведут в поселок Дубровицы», - сказала владелица.

Женщин просит всех, кто видел инцидент или узнал велосипед, сообщить об этом ей в соцсети «ВКонтакте» (Юля Марчева).