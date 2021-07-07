РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Более 4 тысяч человек устроились на работу в Балашихе с начала текущего года, сообщается на странице Балашихинского управления социальной защиты населения в соцсети «ВКонтакте».

«С начала года сотрудники ГКУ Подмосковья «ЦЗН городских округов Балашиха и Реутов» помогли трудоустроиться свыше 4000 тыс человек, направили на обучение 170 безработных граждан, 1 976 гражданам оказали услугу по профориентации, 219 гражданам наши специалисты оказали психологическую помощь», – сказала исполняющая обязанности начальника управления соцзащиты населения городского округа Татьяна Малкина.

Она добавила, что уровень безработицы в Балашихе равен 1,46%, в Московской области - 3,8%, и для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 5,4%, а по Центральному федеральному округу – 3,9%.

«Одна из наших задач – помочь людям найти работу, выровнять материальное положение, поддержать в трудной ситуации. В настоящее время работодатели Балашихи ищут порядка 2 795 сотрудников. Больше всего они нуждаются в инженерах, квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта, менеджерах, водителях, грузчиках, уборщиках производственных и служебных помещений, подсобных рабочих», - подчеркнула Малкина.

Найти подходящую вакансию можно на портале «Общероссийский банк вакансий «Работа в России».