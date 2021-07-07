РИАМО - 7 июл. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить, насколько обоснованно формируются цены на ПЦР-тесты в частных медицинских клиниках и лабораториях, сообщает kp.ru.

Основанием для поручения стали жалобы от россиян на завышение стоимости на ПЦР-исследования в коммерческих лабораториях. Данный вопрос был ранее рассмотрен на заседании координационного совета по борьбе с распространением Covid-19.

Проверку должен будет провести Роспотребнадзор совместно с ФАС. О результатах проделанной работы они обязаны доложить в правительство до 19 июля.

Ранее СМИ сообщали, что Федеральная антимонопольная служба в конце июня зафиксировала рост цен на тесты и на анализы на антитела к Covid-19 в ряде российских регионов.

В России на сегодня выявлено 5 682 634 случая коронавируса. За пандемию умер 140 041 человек, выздоровели 5 121 919 пациентов.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.