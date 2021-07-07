РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 июл. До конца месяца в подмосковном Щелкове будет проходить социальный раунд «Трезвый водитель», сообщается в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Основные задачи мероприятия – информирование взрослых участников дорожного движения о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением автомототранспортом в состоянии опьянения.

Специально для проекта Госавтоинспекцией разработан комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей.