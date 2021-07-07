РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Бесплатный мастер-класс по сапсерфингу пройдет на Беляевском пляже подмосковного Подольска 9 июля, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Бесплатный мастер-класс для всех желающих по сапсерфингу пройдет на Беляевском пляже 9 июля с 12:00 до 14:00. Проведет занятие мастер спорта Дмитрий Дидков.

В программе мероприятия будет ознакомление, теория, правила поведения на воде, правила техники безопасности, практика на воде с инструктором, а также фото и видео с квадрокоптера.

Сапсерфинг — универсальный вид спорта, который подходит абсолютно всем. При ходьбе на сап-борде задействованы практически все группы мышц.