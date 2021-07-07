РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июл. Учитель физики Домодедовской школы №2 Евгения Калашникова получила свидетельство о праве на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Сертификаты вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Региональная программа позволяет педагогам приобрести собственное жилье на льготных условиях. Чтобы получить льготную ипотеку, необходимо иметь российское гражданство и трудовой договор в Подмосковье на срок не менее 10 лет, стаж работы не менее 5 лет, а также не должно быть жилья в собственности в Московской области.

Областное правительство предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса, затем ежемесячно в течение 10 лет компенсирует сумму основного долга, а участник программы выплачивает только проценты по кредиту. За годы действия программы более 2000 педагогов, ученых, врачей и тренеров уже получили такие сертификаты.