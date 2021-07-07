РИАМО - 7 июл. Владислав Мурашов, который с мая 2017 года занимал должность генерального директора АО «Мострансавто», принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Под руководством Мурашова на предприятии произошел ряд ключевых изменений. В 2019 году из государственного унитарного предприятия компания была преобразована в акционерное общество, 100% акций которого принадлежит правительству Московской области.

Затем в «Мострансавто» прошла реорганизация с укрупнением филиалов, которые приобрели статус межмуниципальных автотранспортных предприятий. Это позволило провести оптимизацию численности сотрудников и повысить заработную плату водителей на 42%. При этом средняя зарплата работников компании увеличилась на 46%, несмотря на сложную экономическую ситуацию в транспортной сфере.

Также за 4 года с 84% до 98% выросла доля безналичной оплаты проезда в автобусах «Мострансавто». В марте 2018 года предприятие стало первым перевозчиком в России, где на всем подвижном составе внедрили оплату проезда с помощью бесконтактных банковских карт и гаджетов.

В текущем году на базе автобусов предприятия запущен проект перехода на новую единую транспортную карту двух регионов: на некоторых маршрутах «Мострансавто» уже можно расплатиться московскими картами «Тройка».

Экономическая эффективность «Мострансавто» под управлением Мурашова значительно выросла. Расходы на материальное обеспечение автопарка снизились в 1,7 раза (почти 1 млрд руб. ежегодно), при этом на предприятии обеспечен необходимый для стабильной транспортной работы объем закупок. Доход от использования имущества (аренда и реклама) увеличился более чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом, при этом расходы на содержание снизились — также вчетверо.

По состоянию на 2021 год, несмотря на работу в условиях антиковидных ограничений, выросли основные производственные показатели «Мострансавто», в том числе за счет создания центра управления предприятием, который позволяет контролировать работу более чем 4 тыс. линейных автобусов в режиме реального времени. Выполнение рейсов увеличилось с 92% в 2017 году до 98%, а количество ДТП по вине водителей предприятия снизилось на 43%, в том числе с пострадавшими - в 4 раза.

Владислав Мурашов в 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в 2007 году — юридический факультет СПбГУ. С 2012 года он занимал пост заместителя, затем – первого заместителя министра имущественных отношений Московской области. В 2015 году возглавил ГУП «Московское областное бюро технической инвентаризации».

Мурашов был награжден знаком отличия Союза транспортников России I степени «За заслуги в развитии транспорта», нагрудным знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени, а также благодарностью и почетной грамотой губернатора Московской области.