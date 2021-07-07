РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 июл. В новой школе в Котельниках завершается ремонт, сообщает пресс-служба администрации города.

Строительство объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений города. Заместителем главы администрации Ириной Копыльченко совместно с сотрудниками управления градостроительства, архитектуры и дорожного хозяйства была проведена выездная проверка за ходом строительства общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Южный.

На объекте завершаются работы по монтажу внутренних инженерных систем, внутренних отделочных работ, а также работы по благоустройству. В ближайшее время будут заключены договоры на поставку и монтаж оборудования.





