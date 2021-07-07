РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. 65 рабочих мест будет создано в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство складского комплекса в городском округе Люберцы. В поселке Томилино на территории одноименного логистического парка возведут новый складской комплекс.
Планируется, что его общая площадь составит более 5 тыс кв м. Помещения корпуса №10 будут сдаваться в аренду.
«Строительство складского корпуса позволит создать 65 рабочих мест в городском округе Люберцы. Объект находится на сопровождении персональных менеджеров Центра содействия строительству при Правительстве Московской области», – сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
Объем инвестиций на реализацию данного проекта составит 156,5 млн.руб. Застройщик – ООО «Логистический парк «Томилино».
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