РИАМО - 7 июл. По данным на 29 июня - 5 июля, Московская область заняла 6 место в рейтинге вакцинации населения в России, в регионе первую дозу вакцины получили 23,3% населения, сообщает РБК.

В Москве вакцинировали 23,71% жителей. Столица заняла 4 место после Чукотки, Белгородской области и Ненецкого автономного округа. Москва попала в топ-5 впервые с весны.

При этом за две недели показатель в Москве вырос почти на 8%, а в Подмосковье — на 6,43%.

Всего в РФ на сегодняшний день полностью провакцинированы 11,72% граждан, или 17,1 млн человек.

С 1 июля в столичных павильонах «Здоровая Москва» начали проводить ревакцинацию от коронавируса, а с 5 июля на эту процедуру можно записаться в городскую поликлинику. В текущей эпидемиологической ситуации Минздрав РФ и правительство Москвы рекомендуют гражданам ревакцинироваться каждые полгода.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.