РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Рабочие демонтировали кровлю и заменили поддерживающие конструкции в одном из домов Подольска в ходе капремонта, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В Подольске продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов по региональной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы». Максимович совместно с сотрудником МКУ «Окружное хозяйство» Андреем Шапошниковым проверили ход работ по капремонту кровель в двух домах. Так, в доме №17 на улице Парковая уже проведен демонтаж изношенного покрытия, практически полностью заменены поддерживающие конструкции и тепло - гидроизоляция. Нарушений в ходе осмотра не выявлено. Жалоб от жителей также не поступало.

В доме 11/1 на улице Клемента Готвальда также идет капремонт кровли. Замечаний и нареканий по произведенным работам в ходе проверки выявлено не было. Работы ведутся согласно графику.

В трехлетний план капитального ремонта многоквартирных домов на 2020-2022 годы региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» включено 324 многоквартирных дома в Подольске, из них на 153 домах отремонтируют кровли и фасады.