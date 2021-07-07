РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 июл. Инспекторы Главгосстройнадзора начали проверку хода строительства корпуса №8 в составе ЖК «Отрадный» в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Застройщик ведет строительство с опережением темпов и планирует завершить работы в I квартале 2022 года, вместо 2023 года, застройщиком выступает ООО «СЗ «ИНВЕСТ-СТРОЙ», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Сейчас на объекте ведутся монолитные работы 25 этажа, монтаж вентфасада, каменная кладка внутренних перегородок, устройство внутренних и наружных инженерных сетей, в 26-этажном здании разместятся 288 квартир. Площадь дома составит почти 18 тысяч квадратных метров.

«Проверка на объекте продлится до 27 июля. Если инспекторы не выявят нарушений, застройщик получит соответствующий акт», - добавил Гарибян.