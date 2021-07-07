РИАМО - 7 июл. Компанию «Компас» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от подписания контракта на ремонт дорог в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

ООО «Компас» стало победителем торгов на ремонт дорог общего пользования местного значения в Красногорске, которые проводило МКУ «Единая служба заказчика городского округа Красногорск».

Фирма не подписала полученный проект контракта в установленный законом срок и не представила УФАС объективных причин для этого. Антимонопольное ведомство включило сведения об ООО «Компас» в реестр недобросовестных поставщиков.