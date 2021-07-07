РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Гимназию №1 подмосковной Балашихи оснастили новым спортивным инвентарем для сдачи норм ГТО, с просьбой о его приобретении обратились педагоги образовательного учреждения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Данная инициатива набрала на сайте движения общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город» более 6 тысяч голосов жителей городского округа. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов осмотрел спортивные снаряды, которые были закуплены для учащихся.

«Тема спорта – одна из лидирующих по предложениям в рамках работы Движения общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город», на наших круглых столах, в обсуждениях в общедомовых чатах. Более ста инициатив, размешенных на сайте Движения, касаются именно развития физической культуры в городе», – сказал Ефимов.

При содействии депутатов Мособлдумы для гимназии №1 были приобретены брусья, турник для подтягиваний, станок-счетчик для отжиманий, скамья для измерения гибкости, гранаты и мячи для метания.

«Это оборудование, которое непосредственно предназначено для сдачи норм ГТО. Оно должно предоставить учащимся возможность сдавать необходимые нормативы, заниматься спортом и готовить себя к службе в вооруженных силах и защите нашей Родины. Не случайно эта школа носит имя Героя России, погибшего в Чечне, Алексея Баландина», – подчеркнул Ефимов.

Движение общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город» объединяет активных жителей, которые стремятся улучшить качество жизни в городе.

По словам жительницы округа Софьи Боровиковой, ее сыновья учатся в гимназии и ей важно, чтобы они выросли здоровыми и сильными. Именно поэтому она предложила разместить инициативу по установке спортинвентаря для сдачи ГТО на сайте Движения.

«Как старшая по дому собрала домовой актив, также обсудила данную инициативу в домовом чате, во время личных встреч во дворе», — подчеркнула Боровикова.

Гимназия №1 начала работу в 1972 году. В 2016 году гимназии было присвоено имя Героя Российской Федерации А. В. Баландина. Сегодня в 36 классах учатся более тысячи человек. Образовательное учреждение вошло в число 50 лучших школ России по конкурентоспособности в сфере «Медицина» согласно исследованию, проведенному в 2020 году рейтинговым агентством RAEX.