РИАМО - 7 июл. Некоторые музеи и усадьбы столицы ввели систему QR-кодов, посетить их можно после вакцинации или при отрицательном ПЦР-тесте, сообщается на сайтах столичных музеев.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса с 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, а также тем, кто переболел не более полугода назад. При этом посещать летние веранды и террасы можно без предъявления QR-кода по 11 июля включительно.

На сайте музея-заповедника «Царицыно» сообщается, что QR-код для прохода в музей необходим с 7 июля. Билеты по-прежнему продаются только онлайн.

Представители столичного музея космонавтики на своем сайте сообщили, что основное здание и Дом-музей академика С.П.Королева тоже будут принимать лишь тех, кто имеет действующий на дату посещения QR-код. Его нужно показать на входе вместе с документом, удостоверяющим личность (для лиц старше 18 лет). Детей будут пускать в сопровождении взрослых, имеющих QR-код. Гостям напомнили, что билеты продаются только онлайн, строго по сеансам.

Музей-усадьба «Кусково» становится зоной Covid-free. С 7 июля дворец и павильоны смогут посетить только гости с действующим QR-кодом.

В столице за прошедшие сутки выявили 5621 случай коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 405 451 случай Covid-19.

Москвичи могут повторно привиться от Covid-19 в 20 пунктах, пока там доступны две вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт». Другие будут появляться по мере поступления.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.