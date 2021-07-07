РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июл. Пять выпускников из Королева получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

«У пятерых наших выпускников – 100 баллов по информатике. Это лучший результат в Московской области!» - написал Ходырев.

Высший балл по информатике у Дмитрия Писаренко из гимназии №17, Владимира Мазина из лицея №19, Марии Бородкиной из лицея №5, Сергея Низельника и Дамира Ачоха из лицея научно-инженерного профиля.

В итоге у выпускников Королева сейчас 11 высших результатов по русскому языку, 7 - по математике, 1 - по географии, 1 - по обществознанию, 9 - по литературе, 5 - по информатике, 2 - по истории, 2 - по физике.