РИАМО - 7 июл. За минувшие сутки в столице скончалось 104 человека с Covid-19, общее число умерших в Москве достигло 23 219, сообщает столичный оперштаб.

В Москве за сутки выявлен 5621 случай коронавируса, всего с начала пандемии в мегаполисе выявили 1 405 451 случай Covid-19.

В городе выздоровели за сутки 6488 пациентов. Всего число жителей столицы, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 200 695.

Привиться от коронавируса повторно можно в 20 пунктах. На данный момент там доступны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», другие будут появляться по мере поступления. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса с 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, а также тем, кто переболел не более полугода назад. При этом посещать летние веранды и террасы можно без предъявления QR-кода по 11 июля включительно.

Ранее более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.