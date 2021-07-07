РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. С начала года региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» ликвидировал 28 несанкционированных свалок в Люберцах. Об этом «РИАМО в Люберцах» сообщили в пресс-службе компании.

За минувшие полгода регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» совместно с администрацией Люберец ликвидировал 28 несанкционированных свалок в горокруге. Их общий объем составил 1814 кубометров. Для очистки территорий использовалась самая разнообразная спецтехника – ломовозы, погрузчики, мультилифты и бункеровозы.

Самые масштабные навалы объемом 560 кубометров были убраны между деревней Торбеево и Лукьяново. Еще 516 кубометров отходов собрали и транспортировали для дальнейшей обработки на КПО «Восток» в районе Проектируемого проезда.

Причиной появления несанкционированных свалок, как правило, является незаконная работа «серых возчиков», которые не могут попасть на официальные объекты сортировки и переработки отходов и разгружаются на муниципальных контейнерных площадках, в лесу или на берегах водоемов. Каждый житель или организация может повлиять на ситуацию - нужно пользоваться услугами официального регоператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск».

За порядок и чистоту территории отвечает собственник земельного участка. Сообщить о несанкционированном размещении отходов в неположенном месте – на обочине дороги, в лесу, в поле или парке, у озера или реки можно через специальную форму обращения на сайте регионального оператора: https://ecoline-voskresensk.ru.

По регламенту, на место прибудет контролер для первичного обследования территории, фотосъемки и предварительной оценки состава и объема отходов. Специалист составит акт, установит географические координаты объекта и собственника земельного участка. Затем региональный оператор направит ему уведомление о необходимости ликвидировать свалку в течение 30 дней, именно такой срок установлен действующим законодательством.

Если собственник не примет меры, то несанкционированную свалку ТКО устранит регоператор. Если владелец земли откажется оплачивать выполненные работы, компания вправе взыскать расходы через суд.

По всем вопросам организации вывоза отходов можно обращаться на горячую линию регионального оператора:8(800)511-76-72, работает ежедневно с 8:00 до 20:00.