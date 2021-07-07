РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 июл. В подъездах Котельников устраняют последствия вандализма, сообщает пресс-служба администрации города.

Управляющая организация ООО «Новые Котельники Сервис» продолжает работы по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. В ходе очередных обходов многоквартирных домов №№2, 4, 6, 14, 16 по адресу: микрорайон Новые Котельники выявлены повреждения фурнитуры дверей входных групп, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

Сотрудниками управляющей организации выполнены работы по восстановлению дверных ручек, восстановлены крепления входных дверей мест общего пользования.