РИАМО - 7 июл. За сутки в столице госпитализирован 1601 человек с Covid-19, на ИВЛ в больницах находится 661 человек, сообщает столичный оперштаб.

В Москве выявлен 5621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За это же время выздоровели 6488 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 200 695.

Сделать прививку от коронавируса можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне «Здоровая Москва» или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.