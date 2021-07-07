РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. В подмосковной Балашихе более 10 дней назад пропал 47-летний Виталий Цветков, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

С 27 июня о его местонахождении нет никакой информации.

Рост мужчины - 175 см, он нормального телосложения, волосы темно-русые. Во что был одет - никто не знает.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.