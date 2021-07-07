РИАМО - 7 июл. В столице за прошедшие сутки выявили 5621 случай коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 405 451 случай Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Горожане могут пройти повторную вакцинацию от Covid-19 в 20 пунктах, пока там доступны две вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт». Другие будут появляться по мере поступления. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции. Она помогает сформировать у организма защиту от новых штаммов коронавируса.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Для них специально подготовили препарат в меньшей дозировке.

В РФ за сутки выявлено 23 962 новых случая коронавируса. Умерло 725 пациентов, полностью выздоровели 20 067 человек.

Всего в России на сегодня выявлено 5 682 634 случая Covid-19 в 85 регионах. За пандемию зафиксирован 140 041 летальный исход, после лечения выздоровели 5 121 919 человек.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.