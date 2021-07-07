РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В парках Люберец 64 волонтера помогали раздавать бутилированную воду горожанам с 1 по 6 июля, сообщает управление по работе с молодежью администрации муниципалитета.

Снова надвигается жара, и наши волонтеры не оставляют без внимания горожан. В люберецких парках молодые добровольцы городского округа помогают раздавать питьевую воду жителям. С 1 по 6 июля 64 волонтера уже приняли участие в данной акции.

Акция по раздаче бесплатной питьевой воды будет продолжена.