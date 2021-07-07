РИАМО - 7 июл. В Москве до конца текущего года плнируют завершить строительство 2 новых футбольных полей на юго-западе города и в Зеленограде, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В рамках утвержденной Адресной инвестиционной программы в городе ведется большая работа по строительству спортивных объектов, в том числе, инфраструктуры для занятий футболом. Так, с 2015 года в столице построены 7 футбольных полей, а до конца этого года появятся еще 2 новых поля с сопутствующей спортивной инфраструктурой», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, одно из них построят на улице Паустовского. Помимо поля планируют построить трибуны почти на 500 зрителей, двухэтажный административно-бытовой комплекс и здания крытой стоянки для спецтехники. Другое поле появится в 9 микрорайоне Зеленограда. Там также построят административно-бытовой корпус и крытую стоянку.

Также продолжается реконструкция стадиона «Москвич» на Волгоградском проспекте. Его планируют закончить в следующем году. Всего в Москве в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию более 20 спортивных объектов.

«Москва является центром развития российского спорта высоких достижений, что во многом стало возможным благодаря созданию максимально комфортных условий и строительству самых современных спортивных объектов. При этом в Москве строятся не только крупные спортивные сооружения для профессионалов, но и спорткомплексы районного значения внутри жилых кварталов, заниматься в которых может любой желающий», – отметил Бочкарев.