РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В лесах подмосковного Подольска будут раскидывать вакцину в брикетах для профилактики бешенства животных, сообщается на сайте администрации округа.

В целях профилактики бешенства среди диких плотоядных животных до 13 июля планируется ручная раскладка вакцины «Рабистав» на территориях лесного фонда городского округа Подольск, а также в лесах, расположенных на территориях населенных пунктов, обороны и безопасности и особо охраняемых территориях. Также для работ используются средства малой авиации.

Капсула с вакциной заключена в брикет, изготовленный из продуктов, съедобных для плотоядных животных. Вакцина вызывает формирование иммунитета к вирусу бешенства и лечебными свойствами не обладает. Несмотря на то, что вакцина безвредна, ветеринарная станция не рекомендует трогать и тем более подбирать брикеты в случае их обнаружения.

Бешенство — вирусное заболевание с признаками поражения центральной нервной системы, которое всегда заканчивается смертью. Им болеют дикие, домашние, сельскохозяйственные животные и человек. Дикие животные — лисы, енотовидные собаки — являются источником вируса в 90% случаев. Большую опасность представляют бродячие собаки и кошки.