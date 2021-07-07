РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 июл. В подмосковных Котельниках открылся второй пункт вакцинации в ТЦ «Мега Белая Дача», сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Котельников Сергей Жигалкин вместе с коллегами и депутатом Мособлдумы Владимиром Жуком проверили работу 7-го пункта вакцинации, который начал свою работу со вчерашнего дня. Количество желающих увеличивается, а это значит, что острая необходимость в новых пунктах очевидна. Благодаря совместным усилиям администрации города и руководства торгового центра была достигнута договоренность по открытию второго пункта в ТЦ «Мега Белая Дача».

Сам пункт находится при входе во второе здание ТЦ, где расположены «Вкусный Бульвар» и каток. На стойке информации ежедневно дежурят волонтеры, которые отвечают на все интересующие вопросы желающим вакцинироваться. Для удобства ожидания своей очереди здесь установлены стулья, мягкие диваны и пуфы.

О работе в первые дни пункта делегации рассказали исполняющий обязанности главного врача Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин и генеральный директор ТЦ Люк Мужель.

По словам Полынина, за прошлую неделю в пунктах, расположенных в ТЦ, вакцинировались 1 100 человек. Это количество в 8 раз больше по сравнению с данными, которые были 2 недели назад. Люк Мужель рассказал о том, что сотрудники ТЦ регулярно общаются с посетителями и ежедневно работают по улучшению работы пунктов на основе отзывов. Создание новых пунктов вакцинации позволит избежать скопления людей в одном пункте и уменьшить время ожидания в очереди.

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