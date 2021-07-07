РИАМО - 7 июл. Столичные предприятия общепита не заметили существенных изменений посещаемости после введения в городе новых антиковидных ограничений. Вместе с тем посадка гостей внутри заведений перераспределилась - пока внутренние залы кафе и ресторанов пустуют, к их верандам выстраиваются очереди. Высокой загрузке летних террас также способствует жаркая погода. Об этом РИАМО сообщили представители отрасли.

Вход по коду

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса с 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, а также тем, кто переболел не более полугода назад. При этом посещать летние веранды и террасы можно без предъявления QR-кода по 11 июля включительно.

«Со дня введения QR-кодов посадка внутри ресторанов, конечно, невысокая – 2-3%, на верандах выше, так как пока большинство москвичей не привиты. Но мы будем просить, чтобы веранды продолжали работать и после 12 июля», - сказала советник президента Федерации рестораторов и отельеров России по правовым вопросам, директор департамента ФРиО по развитию гостиничного бизнеса Олимпиада Знаменская.

Как отметили в сети кофеен «Шоколадница», летние веранды пользуются у гостей повышенным спросом.

«На верандах в среднем по городу хорошая посадка: у кого-то полные и даже очереди, чтобы присесть, у кого-то — заполнены наполовину. Сотрудники индивидуально общаются с каждым гостем, разъясняют регламент посещения кофеен», - рассказала руководитель направления по коммуникациям департамента маркетинга и рекламы ГК «Шоколадница» Валерия Сливка.

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Места хватит всем

Представитель сыроварни в Парке Горького отметил, что введение QR-кодов никак не повлияло на загруженность заведения - москвичи продолжают приходить, только выбирают для отдыха веранду.

«Мы не заметили какого-то скачка в количестве гостей. По моим ощущениям, все гости, которые сидели в зале, просто переместились на веранду. Не чувствуем острой нехватки посетителей. Да, в некоторые дни увеличивалась очередь на веранду, но мы достаточно оперативно находим места», - сказал собеседник агентства.

В заведении «Веранда 32.05» рассказали, что ужесточение режима работы не повлияло ни на спрос, ни на величину среднего чека.

«В целом мы не почувствовали каких-то изменений в плане спроса. Гости так же приходят в наше заведение на веранду, средний чек остался таким же, как и до введения системы QR-кодов», - сообщил представитель «Веранды 32.05».

Также опрошенные рестораторы подчеркнули, что отчасти высокая загруженность летних веранд объясняется достаточно теплой и солнечной погодой, которая установилась в Москве.

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